Ein Forstunfall in einem Waldstück in Altlengbach am Mittwochnachmittag beschäftigte die Einsatzkräfte. Schwer verletzt war ein Arbeiter unter einem Baum eingeklemmt.

Die Aufgabe der Feuerwehren Eichgraben, Altlengbach und Neustift-Innermanzing bestand darin, die Rettungskräfte sowie den Notarzt bei der Rettung zu unterstützen.

"Aufgrund des Verletzungsgrades und des unwegsamen Geländes erwies sich die Rettung als sehr aufwändig und langwierig"; informiert die Feuerwehr über den Einsatz. Schließlich konnte der Verletzte erfolgreich gerettet und ins Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden.