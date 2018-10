Bürgermeisterin Karin Winter präsentierte am Donnerstag bei der Gemeinderatsitzung zwei Interessenten für die Mühle: Markus Allram und Philipp Kroker stellten ihr Konzept für den Mühlenbetrieb vor.

Das Lokal könnte den Namen „ReSaRe – Das Regionale Saisonale Restaurant“ – führen. „Unsere Karte sollte klein und überschaubar sein. Wir wollen keine Massenware vorgefertigt im Kühlhaus lagern und dann schnell in der Mikrowelle aufwärmen“ so die beiden Gastronomen. Sie würden gern ein Restaurant mit Heurigenbetrieb und Hofladen realisieren.

In ihrem Konzept ist eine alle zwei Monate wechselnde Karte vorgesehen. Die gute Nachbarschaft liege ihnen am Herzen, bei einer Hochzeit werde aber auch einmal lauter gefeiert: „Aber alles hat seine Grenzen, diese werden von uns auch geachtet.“ Schon im Frühjahr 2019 könnten die beiden das neue Lokal in der alten Mühle eröffnen.

Der Gemeinderat wird bis zur nächsten Sitzung eine Entscheidung treffen.