„Ich kann es doch nicht lassen“, schmunzelt Alfred Altenburger. Ende Juni ging er in Pension und löste das Goldammer Museum auf. Jetzt macht er doch noch einmal weiter: „Auf Grund des großen Besucherandranges im Juni habe ich mich entschlossen, aus den Beständen meiner Goldammer-Sammlung eine einmalige Ausstellung zu organisieren.“ Und so gibt in den nächsten Wochen noch gegenständliche Goldammer-Kunst in Maria Anzbach.

Werke wie „Vollmondschein Palazzo Dario“ aus 1979, das Acrylbild „Andalucia“ aus 2003, „Katz und Maus im Weinkeller“ in Mischtechnik aus 2000 oder das Aquarell der Otto Wagner Villa werden gezeigt. Weitere 50 Original-Grafiken von Karl Goldammer, darunter besonders rare und limitierte Exponate wie das Majolikahaus in Wien, die Strudelhofstiege oder das Cafe Hawelka wird Alfred Altenburger von 1. September bis 27. Oktober neben der Wallfahrtskirche präsentieren.

Eintritt frei. Öffnungszeiten: Donnerstag und Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag, 13 bis 18 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung: 0664/2003034.