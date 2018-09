Armreifen, Ketten und Manschettenknöpfe aus Gold, Perlenschmuck und eine Münzsammlung wurden bei einem Einbruch in ein Haus in Maria Anzbach im April des Vorjahres gestohlen. Auch 500 Euro Bargeld waren weg. Ein Jahr später konnte der Täter aufgrund von DNA-Spuren überführt werden.

Am Mittwoch stand der arbeitslose Ungar, der keine Aufenthaltsbewilligung in Österreich hat, wegen gewerbsmäßigen Diebstahls durch Einbruch in St. Pölten vor Gericht. Der Beschuldigte gab in der Schöffenverhandlung an, dass er nach Linz gefahren war – in der Hoffnung, dort von einem Freund finanzielle Hilfe und irgendeine Schwarzarbeit zu bekommen. Doch statt Geld und Job gab es nur Alkohol.

Auf dem Heimweg nach Budapest machte er Station in Maria Anzbach und verübte den Einbruch. Recht geschickt stellte er sich dabei nicht an, bei Terrassentür und Schlafzimmerfenster scheiterte er, dann gelangte er doch in das Haus. Der Wert der Beute machte rund 4.500 Euro aus. Der Sachschaden bei Türen und Fenstern belief sich auf fast 9.000 Euro.

„Bitte glauben Sie mir, ich bin nicht nach Österreich gekommen, um zu stehlen.“ Der Angeklagte zum Richter

Der 56-Jährige legte ein Geständnis ab. Er sei nicht nach Österreich gekommen, um zu stehlen, betonte er. Aber nach dem Besuch in Linz sei er in keiner guten Verfassung gewesen, er habe nicht gewusst, wie es weitergehen soll, weil er keinen Job und kein Geld hatte.

Die Staatsanwaltschaft sprach sich für eine strenge Strafe aus, da der Angeklagte schon wegen 20 Wohnungseinbrüchen in Österreich verurteilt war und erst ein halbes Jahr vor der Tat in Maria Anzbach aus der Haft entlassen worden war. Ein Jahr Freiheitsstrafe ist aus der bedingten Entlassung noch offen.

Der Richter verurteilte den Ungarn wegen Einbruchs zu einer Freiheitsstrafe von 24 Monaten. Der Einbruch sei dilettantisch durchgeführt worden. Die Gewerbsmäßigkeit konnte nicht nachgewiesen werden. Die bedingte Entlassung aus der früheren Freiheitsstrafe wurde widerrufen. Außerdem muss der Ungar der Versicherung der Opfer binnen 14 Tagen knapp 13.500 Euro zahlen. Das Urteil ist rechtskräftig.