Auch für die Ukraine: Peter Zidar, ein Helfer in der Not

Peter Zidar unterstützt seit Jahren die Caritas in Oradea/Rumänien. Jetzt fährt er bis in die Ukraine, um auch dort zu helfen. Die Hilfstransporte sind anstrengend.

Der Maria Anzbacher Diakon fährt mit seinem eigenen Auto alle 14 Tage nach Rumänien und bringt Bedürftigen Lebensmittel, Medikamente und andere lebensnotwendige Sachen. Von den Barmherzigen Schwestern in Oradea kam der Hilferuf, den Menschen in der Ukraine zu helfen. Mehrmals war Peter Zidar jetzt bereits in Shishlivtsi im Nordosten der Ukraine. Dort lieferte er Lebensmittel für eine Suppenküche der Caritas, die für alte Leute kocht, die auf der Flucht hängen geblieben sind, weil sie nicht ins Auslandkonnten konnten oder wollten. „Dort werden täglich 300 Portionen gekocht und ausgegeben“, erzählt Peter Zidar. Unterstützung kam von den Franziskanerinnen in Amstetten mit Suppeneinlagen, Öl, Zucker und Mehl. Auch von den Barmherzigen Schwestern in der Gumpendorfer Straße in Wien, von der Caritas Oradea und von der Pfarrcaritas in Maria Anzbach gab es Unterstützung.

„Entstanden ist dieses Werk durch mehrfache Anfragen von Unterstützern der Pfarr-Caritas, ob wir nicht auch etwas für die Ukraine tun würden. Den Ausschlag hat eine 1.000-Euro-Spende gegeben, mit der wir in der Ukraine helfen sollten. Darauf hin habe ich mich dazu entschlossen dort zu helfen. Den Kontakt in die Ukraine habe ich durch die Barmherzigen Schwestern in Oradea bekommen“, erzählt der engagierte Maria Anzbacher.

Große Strapazen

Peter Zidar nimmt für diese Fahrten große Strapazen auf sich. Er erzählt von einer Fahrt: „Es ging über Nacht nach Oradea. Am frühen Vormittag wurde umgeladen, was für die Caritas Oradea gehört und was für die Caritas in der Ukraine gespendet wurde. Dann war Abfahrt am späten Vormittag zurück über Ungarn in den äußersten Nordosten an die ukrainische Grenze. Nach einer heiklen Grenzabfertigung sind es nur mehr 25 Kilometer bis zum Ziel, davon sind mehr als zwei Drittel furchtbare Straßen“, schildert Zidar. Furchtbar besonders, wenn es regnet und nicht zu sehen ist, wie tief die Löcher sind, noch dazu mit einer Ladung von über 500 Kilo. Nach dem Ausladen und Gesprächen beginnt die Rückfahrt nach Maria Anzbach am späten Nachmittag. Insgesamt legt Zidar dabei etwas über 1500 Kilometer zurück - auf eigene Kosten.

„Das einzige, das ich vom Krieg mitbekommen habe, außer den alten Binnenflüchtlingen und den zurückgeblieben alten Leuten, war zweimal ein Grollen in der Luft wie ein langer Donner“, berichtet der Maria Anzbacher. Das Grollen stamme von russischen Kampfjets, die umdrehen, nachdem sie im Raum Lemberg einen Einsatz geflogen haben, sei ihm erklärt worden.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.