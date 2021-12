Aus Restaurant Hubauer wird „das Anzbach“

Exklusiv für die NÖN hat Michael Anderer an Hand eines Fotos „das Anzbach“ vorgestellt.

„Es wird ein Schmuckkästchen, ein besonderes Zuckerl für einen Gastronomie-Pächter“, schwärmt der Besitzer. Auch die anderen Mieteinheiten des Hauses werden hochwertig hergestellt und bieten viele neue Möglichkeiten der Nutzung.

In dem Lokal werden 170 Sitzplätze mit einem teilbaren Saal zur Verfügung stehen. Ein barrierefreier Zugang direkt vom Parkplatz steht zur Verfügung. Das Haus wird ökologisch und ökonomisch alles bieten, kündigt der Besitzer an.

Beheizt wird das Haus mit einer Luftwärmepumpe, mit der im Winter geheizt und im Sommer gekühlt wird, ergänzt durch eine Photovoltaikanlage. Eine neue Lüftungsanlage wurde eingebaut.

Es wird auch Ladestationen für E-Autos bei der Liegenschaft geben. Im Erdgeschoß werden die Gastronomieräume mit neuen Sanitäranlagen und einem Behindertengerechten WC sein. Die Küche bleibt dort, wo sie auch im Restaurant Hubauer war. Auch die Flächenanordnung der Gastronomieräume bleibt gleich. „Der neue Pächter muss noch Geld für Gastronomie-Ausstattung in die Hand nehmen“, erläutert Michael Anderer.

Im Obergeschoß des Gebäudes befindet sich eine kleine Wohnung für den Gastronom oder seine Mitarbeiter. Im Dachgeschoß ist bereits eine Ordination für Kardiologen und Internisten vermietet. Weitere 150² stehen im Dachgeschoß entweder für ein Büro oder für eine weitere Ordination zu Verfügung. Dazu wird es auf der Rückseite des Hauses einen Aufzug geben, der für einen barrierefreien Zugang in alle Geschoße sorgt.

Büroräume oder kleine Gesundheitspraxen mit ca. 40m² sind noch eingeplant. Parkplätze für Patienten sind an der Rückseite vorhanden, für Gäste des Gastronomiebetriebs so wie bis her an der Vorderseite des Hauses. Im Keller entstehen freivermietete Lagerflächen. Ein neu gestalteter, größerer überdachter Gastgarten bietet im Sommer Platz unter einer Pergola. Michael Anderer hält fest: „Ich werde mir genau überlegen, wem ich dieses Haus anvertraue. Ziel ist es den Ortskern weiter zu beleben und ein Gasthaus für Veranstaltungen wieder herzustellen.“

Wenn die Fenster-Lieferung pünktlich kommt und keine weiteren Pandemie-bedingten Schwierigkeiten auftreten, liegt Anderer mit seinem Projekt im Zeitplan: „Wir werden mit Sommer 2022 baulich fertig sein.“ Interessenten können sich direkt an die Makler Remax oder Mörtl in Neulengbach wenden.