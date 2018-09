„Es ist schon toll, dass man bei den Besten aus Niederösterreich dabei sein darf“, freut sich „Bauermax“ Markus Kinast, dem heuer die „GenussKrone“ in der Kategorie Rohpökelwaren verliehen wurde.

Kinast betreibt seinen Hof seit zwei Jahren beim Kloster am Stein in Maria Anzbach. Dort leben rund 300 Hühner und 60 Schweine. Seine Produkte kann man rund um die Uhr bei einem Automaten vor Ort kaufen, oder freitags in seinem eigenen Hofladen. Neben Fleischprodukten bietet er auch Eier, Obstprodukte und Brot an. Für Letzteres nimmt er Mehl aus eigenem Anbau.

„Tiere haben ein gutes Leben“

Das Wohl seiner Tiere ist Markus Kinast ein Anliegen: „Es ist mir wichtig, dass es den Tieren gut geht, dass sie ihre Bedürfnisse ausleben können. Sie haben ein traumhaftes Leben hier.“ Damit das so ist, hat er ihnen viel Raum gegeben, damit sie möglichst natürlich und in Gruppen leben können. „Klarerweise ist diese Form der Haltung aufwendig, aber man sieht: So geht es auch! Und wenn die Schweine freudig herumspringen auf der Wiese, dann macht das nicht nur die Schweine glücklich“, erzählt er schmunzelnd.

Das Schlachten seiner Tiere fällt Kinast nicht leicht. Dennoch ist es ihm wichtig, dass dieser Prozess möglichst „angenehm“ für die Tiere abläuft: „Da bietet man ihnen zwei Jahre lang ein gutes Leben, dann soll es auch bis zum Schluss schön sein.“

Deshalb übernimmt diesen Part ein Fleischer in Amstetten: „Den Tieren macht die Fahrt nichts. Mit diesem Fleischhauer habe ich sehr gute Erfahrungen, der passt auf die Tiere auf, betäubt sie am Anhänger, treibt sie nirgends herum, sie bleiben immer in ihrer Gruppe.“ Sich von den Tieren zu trennen sei nicht einfach: „Das Streicheln habe ich schon ein wenig zurückgeschraubt, weil es immer wehtut, wenn man sich dann von den Tieren trennen muss.“ Sein „Lieblingsschwein“ ist seine Zuchtsau: „Die ist super, die ist die liebste Sau, die ich habe. Ein großes Schwein, aber eine richtige Schmusesau.“

Stolz ist Markus Kinast auch auf die acht Medaillen, die er bei der Ab Hof Messe in Wieselburg gewinnen konnte. Seinen Erfolg verdankt er wohl seinem Ehrgeiz: „Ich glaube, ich habe recht gute Produkte. Wenn etwas nicht 100-prozentig passt, wie ich mir das vorstelle, verkaufe ich es nicht. Da bin ich wohl ein bisschen ehrgeizig in dieser Richtung“, erklärt er grinsend.