Einen kurzen Zwischenstopp legte ein Pärchen in der Vorwoche einer Ferienwohnung in Maria Anzbach ein. Sie verbrachten dort eine Nacht, bezahlten ordnungsgemäß für die Wohnung und verschwanden daraufhin so schnell, wie sie gekommen waren.

Doch dann entdeckten die Vermieter, dass das Pärchen einiges an Inventar mitgehen hatte lassen. So waren etwa der Fön oder Handtücher weg. Der größte Schaden entstand aber durch den Verlust des Schlüssels zur Ferienwohnung, den das Paar ebenfalls mitgehen ließ. Das Schloss musste nun ausgetauscht werden. Es wurde Anzeige erstattet, die Ermittlungen laufen.