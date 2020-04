Von Akkordeon bis Zither reicht das Unterrichtsangebot beim Musikschulverband Maria Anzbach-Eichgraben. Aufgrund der Coronakrise läuft der Unterricht derzeit ganz ungewohnt. „Alle Lehrer unterrichten via skype oder zoom, lassen sich Aufnahmen schicken, Audio und Video, und senden Stücke und Noten per email oder transfer und vieles mehr“, schildert Direktorin Iris Trefalt: „Jeder arbeitet, wie er kann und entsprechend der technischen Möglichkeiten der Schüler. Manche Lehrer machen Unterricht eben „live“, andere mit den Aufnahmen und mit dem Versenden von Hausübungen, wie auch in den Pflichtschulen.

Das digitale Unterrichten gestaltet sich wegen der Tonqualität etwas schwieriger: „Es handelt sich ja schließlich um Musik. Auch die Zeitverzögerung ist mitunter ein bisserl anstrengend“, stellt Iris Trefalt fest. Aber der Instrumentalunterricht klappe sehr gut, das Angebot werde von den Eltern sehr gut angenommen. Auch für die Kleinsten im Kindergarten und die Tanzgruppen gibt es Aktivitäten.

„Die drei Kapellmeister der Musikschule proben mit verschiedenen Gruppen des Musikvereins, der dadurch auch in der Ferne ein reges musikalisches Leben genießt“, freut sich die Musikschulchefin. Alle Musikschullehrer finden laut Trefalt diese neue Erfahrung sehr spannend: „Sie lassen sich auf das neue Projekt digitales Musizieren mit Freude und Eifer ein.“