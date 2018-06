Viel Aufregung gab es rund um den geplanten Bauernhofverkauf zwischen Meierhöfen und Unter-Oberndorf: Die Organisation VinziRast, die Projekte für Obdachlose und Flüchtlinge leitet, soll Interesse an dem Anwesen bekundet haben. Zwar gäbe es Bestrebungen ein neues Projekt in Niederösterreich zu starten, der Bauernhof in Maria Anzbach sei jedoch noch nicht gekauft, stellte VinziRast-Obfrau Veronika Kerres klar.

Sollte der Kauf über die Bühne gehen, müsste das Anwesen umgebaut und revitalisiert werden. Das würden die Mitarbeiter des Vereins übernehmen, erst dann könnten dort Menschen einziehen.

Die FP-Fraktion brachte am vergangenen Montag bei der Gemeinderatssitzung zu dem Thema einen Dringlichkeitsantrag ein. Der Antrag lautete: „Der Gemeinderat möge beschließen: Die Gemeinde Maria Anzbach lehnt die Unterbringung von Obdachlosen aus anderen Regionen als der Umgebung der Ortsgemeinde Maria Anzbach sowie die Unterbringung von Asylwerbern, Asylberechtigen und subsidiär Schutzberechtigten im Gemeindegebiet von Maria Anzbach ab.“

Vizebürgermeister Helmut Peter meinte dazu: „Ich sehe das als reinen Aktionismus, wenn die FP den Dringlichkeitsantrag eine Minute vor Beginn der Gemeinderatsitzung einbringt.“

Helmut Peter: „Das ist reiner Aktionistmus“

„Es wurde bereits in der Vorstandssitzung darüber gesprochen, dort wäre die Möglichkeit gewesen einen Tagesordnungspunkt einzubringen. Damit hätten sich die Gemeindemandatare mit dem Thema auseinandersetzen können“, meinte Peter weiter. FP-Gemeinderat Clemens Gößl erwiderte: „Wir wollen damit ein Signal setzen.“

Der Dringlichkeitsantrag wurde mit 19 Gegenstimmen abgelehnt.