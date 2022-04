Für den Klimaschutz: Pro verkauftem Bike wird ein Baum gespendet

Werbung HEIMDALL Anzeige Ihr Profi für professionelle Sicherheitstechnik im Wienerwald

Edwin Skorepa junior ist ein erfolgreicher Jungunternehmer. Der Sohn des früheren Gastwirts und Gemeinderats Edwin Skorepa interessiert sich sehr für Elektronik und E-Mobilität. Im August 2021 hat er die Firma „Skotronic“ gegründet und leistet damit einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz in Österreich.

„Ich habe meinen Traum in die Realität umgesetzt“

„Ich habe meinen Traum in die Realität umgesetzt“, sagt der Jungunternehmer. Er verkauft in Maria Anzbach E-Scooter, E-Mopeds und E-Bikes und bietet eine breite Produktpalette an E-Fahrzeugen mit Service an. „Wir haben uns entschlossen, für jedes verkaufte E-Fahrzeug einen Baum zur Aufforstung in Österreich zu spenden“, erzählt der 27-Jährige im NÖN-Gespräch. Gemeinsam mit dem Partnerunternehmen „Wald4Leben“ sei eine gute Lösung dafür gelungen, freut sich Skorepa: „Die Käuferinnen und Käufer werden automatisch zu Klimaschützern und unterstützen damit nachhaltig die Aufforstung in Österreich.“

Dem jungen Maria Anzbacher macht es große Freude, jedem Kunden und jeder Kundin nach dem Kauf eine Urkunde zukommen zu lassen, wo an Hand von Koordinaten der Standort des gesetzten Baumes nachverfolgt werden kann. Skorepa ist überzeugt, dass der Klimaschutz in Österreich einen hohen Stellenwert hat bzw. erlangen wird.

Das Sprichwort, dass der Prophet im eigenen Land wenig gilt, hat sich bewahrheitet: „Ich verkaufe meine E-Fahrzeuge hauptsächlich in den Westen von Österreich, nach Tirol und Vorarlberg, dieses Jahr bereits über 30.“

Seine Brötchen verdient Edwin Skorpa als Betriebsleiter bei der Firma Medical Computer Ware. MCW ist ein österreichisches IT-Unternehmen, das zu den Marktführern im Bereich Medizin-Software gehört.

