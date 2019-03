Brandermittler, Sachverständiger und auch ein Spürhund waren am Mittwoch am Gestüt Tannenhof in Maria Anzbach, um der Brandursache auf den Grund zu gehen. Wie berichtet, war ein Schuppen in Flammen aufgegangen. 12 Feuerwehren standen mehre Stunden im Einsatz, um den Großbrand zu löschen. „Es wird davon ausgegangen, dass der Brand durch einen Kurzschluss beim Bagger, der in dem Schuppen abgestellt war, entstanden ist“, heißt es von der Polizei. Fremdverschulden oder eine fahrlässige Handlung können damit ausgeschlossen werden.