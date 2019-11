Mit einem persönlichen Fest wurde die langjährige Mitarbeiterin vom Haus St. Louise, Monika Kämmer, verabschiedet. Sie geht nach fast 20 Jahren in den Ruhestand. Begonnen hat sie als Leiterin des Wohnbereiches Vinzenz sowie im Pflegedienst. Nach der Ausbildung zur gerontologischen Fachkraft mit der Zusatzausbildung Validation, Seelsorge und tiergeschützte Therapie, hat sie ihr Augenmerk auf die Menschen mit Demenz gelegt.

„Zusätzlich habe ich viele Jahre in der christlichen Kultur der Wertearbeit und im Ethikbeirat der Vinzenzgruppe mitgewirkt“, so Kämmer. Begonnen hat der Abend mit einem Konzert der Eichgrabner Sängerin Ursula Leutgöb. Danach hat die Geschäftsführerin der Barmherzigen Schwestern Pflege GmbH, Jana Bockholdt in ihrer Ansprache die Mitarbeit gewürdigt.

Heimleiterin Gerlinde Göschelbauer hat eine Power Point Präsentation vorbereitet. Dabei wurden die vielen Aktionen die sie im Laufe der Jahre im Haus organisiert hat sichtbar. Bevor die Worte „Das Buffet ist eröffnet“ erklangen, hat sich die Heimleiterin mit den anderen Mitarbeitern ein besonders Geschenk einfallen lassen. „Damit Du in Zukunft nicht vom Wecker geweckt wirst, haben wir uns einen Hahn mit fünf Henne – Vinzenz, Louise, Paula, Theresa, Elisabeth – als Geschenk überlegt.“