Maria Künstler wurde bei einem Festakt im Beisein des Gemeinderates von Bürgermeisterin Karin Winter die Goldene Ehrennadel der Gemeinde Maria Anzbach verliehen. In Ihrer Ansprache würdigte Bürgermeisterin Karin Winter das Engagement und die Aktivitäten in der Gemeinde: „Ob es die Aktivitäten in der Pfarrgemeinde oder in der Dorferneuerung sind, Maria Künstler ist dort zu finden, wo Menschen zusammenkommen, plaudern, gestalten und feiern. Die aufwendigste Aktivität ist sicherlich die langjährige Organisation des Adventmarktes. Um diesen einen Tag im Jahr zu etwas Besonderem werden zu lassen ist mindestens ein halbes Jahr Vorbereitung notwendig.“ Maria Künstler sei das beste Beispiel für gelebtes Engagement in der Gemeinde und deshalb bekomme sie die Auszeichnung, betonte die Bürgermeisterin.

Maria Künstlers langjährige Weggefährtin, Maria Schindelegger sprach ihren Dank in persönlichen Worten aus, wie gewohnt in Reimform. Cony, die Tochter von Maria Künstler, erzählte wie sie schon in ihrer Kindheit das Wirken ihrer Mutter erlebt hat: „Wir waren immer eine offenes Haus, wo viele Menschen aus- und eingingen. Es wurde dort in unserer Küche manche Veranstaltung geplant und besprochen. So war ich schon von Jugend an mit dabei und habe gelernt mitzuhelfen.“

Musikalisch umrahmt wurde die Feier von Mitgliedern des Musikschulverbandes Maria Anzbach-Eichgraben.

Die geehrte Maria Anzbacherin ergriff dann das Wort, um denen zu danken, die ihr bei ihren vielen Aktivitäten zur Seite standen, denn ohne Teamarbeit wäre es nicht möglich in der Gemeinde die verschiedensten Veranstaltungen auf die Beine zu stellen: „Ich danke auch meinem Mann Othmar und Tochter Cony für ihre Unterstützung, ihnen gehört sicher ein Teil meiner Ehrennadel.“