„Wir haben versucht, alles zu schützen, was zu schützen war. Das ist uns auch gelungen“, zeigt sich der Kommandant der Feuerwehr Maria Anzbach Josef Ertl zufrieden. Dennoch brachte der Großbrand am Tannenhof in Maria Anzbach die Einsatzkräfte an ihre Grenzen.

Maria Anzbach 26 Pferde bei Großbrand in Gestüt gerettet

„Mitten im Hof stand der Schuppen in Flammen, wir haben es aber geschafft, alle umliegenden Gebäude des Hofes und der Nachbarhöfe zu schützen.“ Zum Wirtschaftsgebäude, Pferdestall, Wohnbereich sowie dem benachbarten Gestüt mit mehreren Zuchtpferden auf der gegenüberliegenden Straßenseite und dem benachbarten Wohnhaus griffen die Flammen glücklicherweise nicht über. Allerdings breitete sich das Feuer am Boden einer angrenzenden Waldfläche aus, die rasch gelöscht werden musste.

Maria Anzbach Großbrand: Glutnester erneut entfacht

Mehrere Notrufe von Bürgern gingen ein, die den Brand am Mittwochabend schon von Weitem entdeckten. Als die Feuerwehr eintraf, stand der Schuppen bereits in Vollbrand.

Sturmeinsatz einen Tag vor dem Brandeinsatz

Der Einsatzort in der Tannenhofstraße war für die Feuerwehren Maria Anzbach und Neulengbach gar kein unbekannter, waren sie doch tags zuvor am Hof nach dem Sturm im Einsatz. Genau auf jenen Schuppen, der in Flammen stand, war ein Baum gestürzt, der das Dach beschädigt hatte. Wenige Stunden später stand dann genau dieses Gebäude im Vollbrand.

„Die Hitzeentwicklung war enorm, das Feuer unglaublich. Wir sind in der Glut gegangen, das habe ich noch nie erlebt. Für mich war es das erste Mal, dass ich bei meinem Helm den Gesichtsschutz heruntergegeben habe“, berichtet Einsatzleiter Josef Ertl.

„Bei einem Auto sind sogar die Scheinwerfer geschmolzen.“ Josef Ertl, Einsatzleiter

Traktoren, Bagger und Anhänger sowie jede Menge Brennholz wurden ein Raub der Flammen. Kurz zuvor wurden auch mehrere Tonnen Stroh und Heu im Schuppen eingelagert, was das Feuer wohl noch mehr begünstigt hatte. „Bei einem im Hof abgestellten Auto sind sogar die Scheinwerfer geschmolzen, und das Plastik bei den Pferdeanhängern“, berichtet Ertl.

Problem sei laut Ertl das Brennholz gewesen, aus dem immer wieder Glutnester hervorkamen. Auch die Glasflaschen, die in einem angrenzenden Gebäude gelagert waren, konnten rechtzeitig geborgen werden. Mehrere Stunden waren 180 Kameraden mit den Löscharbeiten beschäftigt, glücklicherweise kamen keine Menschen oder Tiere zu schaden.

Edith Jonke ist unmittelbare Nachbarin jenes Hofes, bei dem es am Mittwoch brannte. Sie hat in ihrem Stall unter anderem vier wertvolle Trakehner. | NOEN

Die 22 Pferde, die im angrenzenden Stall untergebracht waren, kamen unbeschadet davon. Nach dem Löschen des Feuers wurde noch Brandwache gehalten und Nachlöscharbeiten durchgeführt. Am Freitag und Samstag flackerte das Feuer erneut auf, wieder rückten die Kameraden aus, um zu löschen.

„Der Regen am Sonntag hat gut getan, Stroh und Heu waren nass, jetzt sollte nichts mehr brennen“, so Ertl. Am Mittwoch werden Brandermittler und Sachverständige vor Ort sein und die mögliche Brandursache ermitteln. „Es gibt viele Ursachen, durch Ausschlussverfahren werden wir den Grund für das Feuer suchen“, berichtet Brandermittler Josef Zinner.