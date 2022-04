Hilfe zur Selbsthilfe: Infos über Gemeindeschwestern-Projekt

Werbung

Über das Projekt „Community Nurse“ informierte Gerlinde Göschelbauer, Heim- und Pflegedienstleiterin vom Haus St. Louise, die Gemeinderäte. Wie berichtet hat die Gemeinde Maria Anzbach gemeinsam mit Asperhofen und Altlengbach den Zuschlag für dieses von der EU finanzierte Gesundheitsprojekt erhalten. Die Kosten betragen rund 800.000 Euro.

„Ein zentrales Element stellt der präventive Hausbesuch für Menschen ab dem 75. Lebensjahr dar.“

Das Angebot richtet sich an ältere zu Hause lebende Menschen mit drohendem oder bestehendem Informations-, Beratungs-, Pflege- oder Unterstützungsbedarf, sowie an deren Angehörige „Ein zentrales Element stellt der präventive Hausbesuch für Menschen ab dem 75. Lebensjahr dar“, so Gerlinde Göschelbauer.

Ziel ist es, den Verbleib von älteren Menschen im eigenen Zuhause durch Stärkung der Selbsthilfe von Betroffenen und Angehörigen zu ermöglichen.

Die drei Gemeinden Maria Anzbach, Asperhofen und Altlengbach sind stark bäuerlich geprägt. Ein Sechstel der Bürger dieser Gemeinden ist über 75 Jahre alt.

Teilweise fehlt die Infrastruktur zur Abdeckung des täglichen Bedarfs – wie etwa bei Post, Bäckereien und Banken. Der Familienverband hat sich geändert, pflegende Angehörige sind oft überfordert, Betroffene geraten oft immer mehr in Isolation, weil Ansprechpersonen fehlen.

Projekt läuft bis Ende Dezember 2024

Der Anteil der älteren Bevölkerung wird mehr, immer mehr Menschen sind von Demenz betroffen. Mit den „Community Nurses“ gibt es Beratung in der Prävention und der richtigen Versorgung der Gemeindebürger sowie wohnortnahe Gesundheits- und Sozialleistungen für Bürger jeder sozialen Schicht. Die Gemeinde und ihre Angebote sind optimal vernetzt und ergänzen sich gegenseitig.

Zielgruppe sind insbesondere Personen, die noch keine mobilen Dienste oder andere Angebote von Pflegeeinrichtungen in Anspruch nehmen. Die Communty Nurses beraten Angehörige im familiären Kontext.

Das Projekt läuft bis Ende Dezember 2024, die Leitung in der Vinzenzgruppe haben Sigrid Miksch und Bettina Harrer-Wildmann. Ansprechpartner sind in der Gemeinde Maria Anzbach Michael Weißmann, und im Pflegehaus St. Louise Heim- und Pflegedienstleiterin Gerlinde Göschelbauer.

