Eine unliebsame Entdeckung machte Edith Jonke bei der Suche nach ihrer Katze, die nach dem Brand am Gestüt am Tannenhof verschwunden war. „Ich bin in den angrenzenden Wald gegangen, um nachzusehen, ob sie sich vielleicht dort versteckt hielt“, erzählt die Maria Anzbacherin. Neben einem markierten Wanderweg unterhalb des Liebfrauen Hofes entdeckte sie dann eine illegale Mülldeponie. „Es ist unglaublich, was hier an alten Flaschen, Metall, Plastik und Töpfen herumliegt“, berichtet sie entsetzt.

Die Gemeinde wurde informiert, Amtsleiter Adolf Wagner ließ sich die Stelle zeigen. „Der Müll muss schon länger dort gelegen haben“, stellte er fest. Er versicherte, dass die Deponie von den Gemeindemitarbeitern entfernt werde.