Ungebetenen Besuch bekam ein Maria Anzbacher mitten in der Nacht in seinem Garten nahe des Bahnhofs. Drei ihm fremde Personen schlichen in der Nacht auf Montag der Vorwoche gegen 2 Uhr früh herum. Sofort alarmierte der Mann die Exekutive.

Die beiden Rumänen und eine Frau aus Österreich gaben dann an, in dem Garten schlafen zu wollen. Dafür hatten sie sich bereits ein paar Liegen bereitgestellt. Den Rasenmäher schoben sie aus einer Hütte heraus. Diesen schmissen sie allerdings über den Zaun in Nachbars Garten. Das Trio wurde wegen Sachbeschädigung – Rasenmäher und Zaun wurden beschädigt – angezeigt.