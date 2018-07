Restlos ausverkauft und bis auf den letzten Platz gefüllt war der Gastgarten im „Goldenen Löwen“ bei der Veranstaltung mit Klaus Eckel.

Der Kabarettist begeisterte das Publikum mit seinem neuen Programm „Zuerst die gute Nachricht“. Er lieferte ein richtiges „Pointenfeuerwerk“: Er erzählte entspannt von seiner Kindererziehung und von seinem Großvater aus dem Burgenland. Klaus Eckel erklärte etwa: „Sitzen ist das neue Rauchen“.

Die zwei Stunden vergingen wie im Flug, zum Schluss freuten sich die Besucher auch noch über eine Zugabe.

Herzhaftes Gelächter im Publikum

„So herzhaft und lange haben wir schon lange nicht gelacht. Es gab keine Pausen, eine Pointe jagte die andere. Wir wurden nicht enttäuscht, er kam total sympathisch rüber“, stellten Michael Donaubauer, Roswitha Eigner, Jürgen Komosny und Anja Kikinger fest.

Michael Donaubauer, Roswitha Eigner (v. l.) Jürgen Komosny und Anja Kikinger (r.) verbrachten einen lustigen Abend beim Programm mit Kabarettist Klaus Eckel (Mitte). | Eduard Riedl

„Wir freuen uns schon auf das nächste Jahr und hoffen, dass Klaus Eckel wieder mit einem neuen Programm zu uns nach Maria Anzbach kommt“, verriet Veranstalter Horst Glatzmeier.

Am Mittwoch, 25. Juli, kommt Gery Seidl im Rahmen des Kultursommers in den „Goldenen Löwen“ mit seinem Programm „Sonntagskinder“. Den Abschluss bildet Alfred Dorfer am Donnerstag, 26. Juli, mit „und...“. Infos gibt es unter 02772/52472, 0676/5451415 oder unter: www.zumgoldenenloewen.at.

Und für die einzige verregnete Veranstaltung mit Birgit Denk im „Goldenen Löwen“ mit ihrem Programm „Tänker“ gibt es mit Donnerstag, 23. August auch schon einen Ersatztermin.