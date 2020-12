Katastrophale Schäden richtete im Sommer die Explosion in der libanesischen Hauptstadt Beirut an. Zehntausende Kinder und Erwachsene wurden dadurch obdachlos, haben all ihr Hab und Gut verloren. Um die Menschen vor Ort zu unterstützen, wurden Spendenaktionen und Sammeltransporte mit Hilfsgütern organisiert. Auch der Verein „Soziales Miteinander im Wienerwald“ will helfen und organisierte eine Spendenaktion beim Tauschladen und interkulturellen Treff „Karussell“ in Maria Anzbach, das vom Verein betrieben wird.

Kleidung, Schuhe, Kuscheltiere, Filzstifte, Buntstifte, Bleistifte, Hefte, Malbücher, Spiele und vieles mehr wurden dabei gesammelt. „Unser Ziel ist es, insgesamt 150 Kartons zusammenzubekommen“, berichtet die Obfrau des Vereins Judith Aschenbrenner. Allein am Samstag wurden in Akkordarbeit 40 Bananenschachteln mit Hilfsgütern gepackt. Damit habe man schon über 100 Kartons beisammen. Geplant ist auch Salz, Zucker und Waschmittel in den Libanon zu schicken.

„Alle waren bei der Sammlung sehr diszipliniert und pünktlich. Wir haben die Abgaben im Viertelstundentakt eingeteilt. Die Spendenbereitschaft ist groß, man merkt großen Zusammenhalt“, freut sich Aschenbrenner über den Erfolg der Aktion, die auch von der Feuerwehr Maria Anzbach unterstützt wird. Denn diese stellt bis zur Lieferung in den Libanon den Anhänger unter, damit die Waren sicher verstaut sind.

Der Verein freut sich aber auch über Geldspenden, immerhin muss der Transport, der im Jänner geplant ist, finanziert werden. Spenden an: IBAN AT63 3266 7000 0170 1747.

Unterstützt werden vom Verein, dessen Mitglieder ehrenamtlich arbeiten, aber auch immer wieder Menschen in der Region, die Hilfe benötigen.