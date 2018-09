Ein großartiges Musikerlebnis gibt es am Samstag, 29. September, um 16 Uhr: Das Raßberg Quartett gibt erstmalig in der Pfarrkirche ein Konzert. Die vier Musiker, allesamt in renommierten Orchestern tätig, lernten einander während des Studiums in Wien kennen. Nach dem Studienabschluss verschlug es sie nach Maria Anzbach, sie wurden Nachbarn – das Raßberg Quartett war geboren. Inzwischen wurden aus den Musikern zwei Ehepaare mit Kindern.

Maria Ehmer ist Gründungsmitglied des Minetti Quartetts, mit dem sie regelmäßig in Konzertsälen Europas, der USA und Asien konzertiert. Michael Strasser ist seit 2003 Mitglied des Orchesters der Wiener Staatsoper und der Wiener Philharmoniker. Andrea Traxler studierte an den Musikuniversitäten Sydney, Wien und Köln. Neben ihrer regelmäßigen Mitwirkung bei den Wiener Philharmonikern, dem Orchester der Wiener Staatsoper und der Volksoper Wien spielt sie auch als Kammermusikerin in verschiedenen Ensembles. Und Christoph Traxler konzertiert als Solist und Kammermusiker in den wichtigsten Musikzentren der Welt.