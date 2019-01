Viele Promis und Stars brachte Horst Glazmeier bereits in seinen „Goldenen Löwen“. Das Kultursommerprogramm 2019 steht bereits und hat wieder einiges zu bieten: Am 13. Juni kommen die Stehaufmandln mit ihrem Programm „Wir passen so gut z’samm“ in den Event-Gasthof, am 27. Juni ist Gregor Seberg mit „Wunderboi“ zu Gast und am 3. Juli treten Molden, Resetarits, Soyka und Wirth mit „Yeah“ auf.

Am 4. Juli kommt Boris Bukowski mit seinem Programm „Bukowski privat“ nach Maria Anzbach und am 11. Juli tritt Nina Hartmann auf der Bühne des „Löwen“ mit ihrem Programm „Laut“ auf. Hans Theesink ist am 25. Juli mit seinem „Solo“ zu hören, und am 1. August hat Harri Stojka mit „Hot Trio“ seinen Auftritt.

Tickets für gibt es ab sofort über www.zumgoldenenloewen.at, via Ö-Ticket oder unter der Bestellhotline 0900/9496096 zu kaufen.