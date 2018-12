Das hat es in einer Gemeinderatssitzung in Maria Anzbach wohl noch nie gegeben: Lautstarke, zum Teil aggressive, Diskussionen zwischen und unter den Mandataren und Zuhörern waren zu hören. 18 Aktivisten der Bürgerinitiative zum Erhalt der Bahnhöfe, angeführt von der ehemaligen Grün-Gemeinderätin Klaudia Paiha protestierten. Stein des Anstoßes war ein Dringlichkeitsantrag der Grünen, der mit den Stimmen der VP und FP nicht auf die Tagesordnung genommen wurde. In diesem wurde gefordert, dass eine Resolution zum Erhalt der Haltestellen Unter-Oberndorf und Hofstatt verabschiedet werden soll, was jedoch abgelehnt wurde.

„Die Gemeinde und die zuständigen Stellen sind aufgefordert, einen attraktiven öffentlichen Zugverkehr auf der alten Westbahnstrecke zwischen Tullnerbach und Neulengbach zu gewährleisten“, wird darin verlangt. Dazu zählen die Verdichtung des S-Bahn-Fahrplans zwischen Tullnerbach-Pressbaum und Neulengbach auf einen Halb-Stunden-Takt, der Erhalt aller Haltestellen in diesem Bereich und die Attraktivierung der Verbindung nach St. Pölten.

„Parteipolitisches Kapital schlagen“

VP-Vizebürgermeister Helmut Peter erklärt die Ablehnung folgendermaßen: „Wir können uns den Forderungen des Antrages inhaltlich anschließen und führen im Sinne aller Bahnbenutzer aus unserer Gemeinde laufend und intensiv Verhandlungen darüber. Allerdings haben wir die Beteiligten immer wieder um eine gemeinsame Vorgehensweise gebeten und würden wenig davon halten, in dieser Frage durch abgesprochene Alleingänge parteipolitisches Kapital schlagen zu wollen.“ Peter ist der Ansicht, dass das niemandem helfe. Im Gegenteil: „es schwächt die, in dieser Frage ohnehin nicht sonderlich starke, Verhandlungsposition der Gemeinde nur noch weiter“.

Die Argumentation löste großen Unmut bei den Zuhörern aus. Auch Harald Mayer, Mitglied der überparteilichen Bürgerinitiative „Unsere Westbahn - Unsere Busse“ zeigt sich erschüttert: „Die Bürger haben für derartiges Fraktionsdenken kein Verständnis. Sie wünschen sich, dass die Anliegen im Gemeinderat über Parteigrenzen hinweg im Sinne eines gemeinsamen übergeordneten Interesses behandelt werden. Die Angelegenheit ist zu wichtig, um damit

politisches Kleingeld zu machen.“

Dahinter stehen auch die Grün-Gemeinderäte. „Das ist eine völlig neue Situation, und das hat nichts mit Parteipolitik zu tun. Es wird Zeit, dass wir als Gemeinde aufschreien. Wir müssen an den richtigen Stellen lauter schreien“, sagt etwa Grün-Gemeinderat Lothar Rehse. Und seine Parteikollegin Susanne Wimmer fügt hinzu: „Das gemeinsame Agieren steht in keinem Widerspruch zu einer gemeinsam unterzeichneten Petition.“

VP-Bürgermeisterin Karin Winter informierte schließlich, dass geplant sei, im Jänner mit Vertretern der zuständigen Stellen des Landes, dem VOR und den ÖBB, im Gemeindezentrum mit den Bewohnern von Unter-Oberndorf und Hofstatt eine Informationsveranstaltung abzuhalten. Und Vizebürgermeister Helmut Peter ergänzt: „Unsere Einladung an alle Interessierten und Betroffenen, am

Zustandekommen einer guten Lösung gemeinsam mitzuarbeiten, gilt selbstverständlich weiterhin. Denn gerade bei der Lösung des Problems unserer Haltestellen sind Einheit und Geschlossenheit besonders wichtig.“