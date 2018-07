„Das öffentliche Ärgernis war wohl höher, als der entstandene Schaden“, sagt der Maria Anzbacher Feuerwehrkommandant Josef Ertl nach einem Einsatz am vergangenen Donnerstag gegen 18 Uhr in Hofstatt. In einer S-Kurve auf der B 44 war der Anhänger eines Mähdreschers, auf dem das Mähwerk geladen war, in den Graben gerutscht.

Die Feuerwehr rückte zur Bergung aus. Kurzfristig musste für die Arbeiten die komplette Fahrbahn gesperrt werden. Mit zwei Seilwinden wurde der abgestürzte Mähdrescher wieder auf die Straße gezogen. „Der Mähdrescher hat den Anhänger quasi selbst wieder herausgezogen, wir haben gesichert und etwas angeschoben“, berichtet Ertl über den Einsatz.

Ein Stau in beiden Richtungen war die Folge. „Gerade um die Zeit waren viele von der Arbeit am Weg nach Hause“, weiß Ertl. Doch nicht nur für die Lenker, die zu diesem Zeitpunkt auf der B 44 unterwegs waren, verzögerte sich die Fahrt nach Hause, auch für den Lenker des Mähdreschers aus Asperhofen dauerte es etwas länger bis zum Feierabend, glücklicherweise blieb er durch den Unfall aber unverletzt.