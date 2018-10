Gut besucht war die erste Informationsveranstaltung des von Susanne Brachmann und Elfriede Bäck neu gegründeten Vereins Zeitbank Maria Anzbach.

Nachdem Susanne Brachmann in der Zeitung über die Zeitbank 55+ in Kirchstetten gelesen hatte, beschloss sie, dieses Angebot auch in Maria Anzbach zu realisieren.

Fritz Ammer vom Dachverband Zeitbank 55+ reiste extra aus Schlierbach an und erklärte: „Zeit ist ein Geschenk, und bei der Zeitbank geht es darum, diese zu tauschen. Zeitbank ist ein Verein, bei dem sich die Mitglieder gegenseitig versprechen, einander zu helfen, um die Lebensqualität bis ins hohe Alter zu bewahren.“ Dank dem Verein soll „eine Kultur der Gemeinsamkeit entstehen, durch die man Ziele gemeinsam erreichen kann“, erklärte Ammer weiter. Basis dafür sind eine geordnete Nachbarschaftshilfe und eine gelebte Nächstenliebe.

Zeitbank ist ein überparteilicher und überkonfessioneller Verein, bei dem die Mitglieder sich gegenseitige kleine Dienstleistungen und Hilfe bei alltäglichen Aufgaben bieten. Ammer erklärt: „Die erbrachten Stunden werden aufgezeichnet,

gebucht und verwaltet, nicht umsonst heißt der Verein Zeitbank.“ Bei den regelmäßigen Stammtischen haben Mitglieder die Möglichkeit, sich kennenzulernen und auszutauschen.

„Der monatliche Mitgliedsbeitrag liegt bei drei Euro pro Person und fünf Euro pro Ehepaar. Von großem Vorteil ist die Rechtsschutz-, Unfall- und Haftpflichtversicherung, die alle Mitglieder haben“, erklärte der Obmann vom Dachverband. Aus Erfahrung weiß er, dass anfangs mehr geboten als angenommen wird: „Zuerst müssen wir lernen uns helfen zu lassen. Das ist dank der Zeitbank auch ganz ohne Schuldgefühle möglich.“

Interessierte können sich bei Susanne Brachmann melden unter: 06505796211 oder per E-Mail an: maria-anzbach@

zeitbank.at .

Vor 13 Jahren wurde der erste Zeitbank-Verein gegründet. Mittlerweile gibt es etwa 40 in Österreich mit etwa 1000 Mitgliedern, sowie 30 in Deutschland und 15 Modellvereine in Tschechien.