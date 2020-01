Livia Vogl hat ein Hobby, das wahrscheinlich nur wenige andere Dreizehnjährige mit ihr teilen: Sie ist Herausgeberin und Redakteurin der von ihr ins Leben gerufenen Zeitung „Heinwag“. Benannt ist das Blatt nach Heinrich Waggerl, dem Namensgeber ihrer Wohnstraße.

Das Blatt wendet sich an Kinder und Jugendliche. Berichtet wird über gesellschaftliche und politische Themen, die auch ganz junge Leute interessieren könnten. Livia Vogl hat sich unlängst am Gemeindeamt Maria Anzbach angemeldet und dort ein Interview mit Jugendgemeinderat Benedikt Peter geführt. Der VP-Politiker zeige sich nach dem Termin überrascht: „Livia hat mich sehr genau über unsere Arbeit im Gemeinderat, Umweltschutzthemen und die bevorstehenden Wahlen befragt.“ Eine Frage lautete: „Was unternimmt die Gemeinde zur Reduzierung von Plastikmüll?“ Der Gemeinderat nannte ein Beispiel: „Die Gemeinde verwendet bei ihren Festen kein Kunststoffgeschirr, sondern Holz oder wiederverwendbares Geschirr.“ Benedikt Peter war beeindruckt von Livia Vogl: „Sie weiß unglaublich viel und hat ein reges Interesse an dem, was in der Gemeinde passiert. Dass sie für ihr Alter schon so beschlagen und gut informiert ist hat mich verwundert und gefreut.“ Die „Heinwag“ und Livia Vogl sollte man sich merken, meint Peter: „In einigen Jahren wird sie die Medienlandschaft aufmischen. Vielleicht wird sie ja einmal NÖN-Lokalredakteurin.“ Die Zeitung von Livia Vogl ist auf Anfrage erhältlich.