„Rasselisten sind kein nützliches Instrument, um Hundeunfälle zu vermeiden“, sagt der Maria Anzbacher Hans Mosser. Er ist Präsident des Österreichischen Hundehalterverbandes.

Nachdem ein kleiner Bub in Wien an den Folgen eines Rottweiler-Bisses gestorben ist und ein kleines Mädchen von einem Dackel im Gesicht verletzt wurde, reißt die Diskussion um die Hundehaltung nicht ab.

„Es gibt verschiedene Studien, die belegen, dass es keine rassespezifische Gefährlichkeit bei Hunden gibt.“Gerald Pötz

Die Forderung nach einer generellen Beißkorb- und Leinenpflicht für Listenhunde kommt beim ÖHV nicht gut an. Pressesprecher Gerald Pötz betont: „Jetzt sollen tausende Listenhundehalter dafür büßen, dass eine alkoholisierte Frau mit ihrem Rottweiler einen Unfall verursacht hat. Die Rasselisten, die es gibt, sind willkürlich zusammengewürfelt. Es gibt keine Statistiken, die zeigen, dass diese Hunde öfter beißen als andere. Eine generelle Maulkorbpflicht und Leinenpflicht widerspricht einer artgerechten Hundehaltung.“

Gerald Pötz vom ÖHV: „Ein paar Rassen zu Sündenböcken zu machen ist unfair.“ | ÖHV (Österr. Hundehalterverband)

Es gäbe viele Möglichkeiten, um das Zusammenleben von Mensch und Hund vernünftig zu gestalten, heißt es seitens des Hundehalterverbandes. So müsse man Hundezucht und -verkauf regulieren. „Oft stammen Hunde nicht aus einer seriösen Zucht, Welpen werden nicht sozialisiert.“

Sinnvoll wäre außerdem ein österreichweites Register, in dem Hunde aufgelistet werden, die schon einmal auffällig geworden sind, so Gerald Pötz. Jeder Hundehalter sollte einen Kurs absolvieren und nachweisen, dass er in der Lage ist einen Hund zu führen. Es könne nicht sein, dass man das nur von den Haltern von Listenhunden verlange: „Das ist unfair.“

Zu den aufgelisteten Kampfhunden zählen in Niederösterreich übrigens Rottweiler, Pitbullterrier, Bullterrier, American Staffordshire Terrier, Tosa Inu, Staffordshire Bullterrier, Dogo Argentino und Bandog.