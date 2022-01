Neuen Kaplan begrüßt

Mit viel Applaus wurde Evaristus Kaosisochukwu Ifeka am Samstag und Sonntag im Gottesdienst von der Pfarrgemeinde begrüßt.

Pfarrer Wilhelm Schuh stellte seinen neuen Kaplan vor. „Endlich ist es soweit. Evaristus hätte schon im Sommer kommen sollen, aber die Bürokratie in Nigeria ist nicht so schnell gewesen. So kommt er vom warmen Afrika in das kalte Maria Anzbach. Er hat zum ersten Mals Schnee gesehen“, berichtete Pfarrer Schuh.

Evaristus Kaosisochukwu Ifeka wurde am 18. Juli 1985 in Aka-Etiti geboren. Er ist in Ogunzele Village, Anambara State in Nigeria, aufgewachsen und hat dort die Schule besucht. Nach seiner Matura hat er Philosophie und Theologie als Priesterseminarist studiert.

Zum Priester wurde Evaristus Ifeka am 22. Juli 2017 geweiht, danach war er als Kaplan in der Pfarre St. Patrick, Owerre - Ezukala tätig. Er wird jetzt in Wien einen Deutschkurs besuchen und dann in der Pfarre Eichgraben und Maria Anzbach Erfahrungen sammeln, um Pfarrer Schuh zu unterstützen.

Zu den Hobbys des Geistlichen zählen lesen, Musik hören und sich mit Freunden treffen.

