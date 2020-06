Mit reichlich Alkohol im Blut setzte sich ein junger Mann (19) aus Tulln in der Nacht auf vergangenen Montag hinters Steuer. Die Kontrolle über sein Fahrzeug dürfte er dabei nicht mehr ganz gehabt haben, in Maria Anzbach verursachte er einen Unfall. Er beschädigte dabei sein Auto, nachdem er an einen Stein angefahren war. Seine Fahrt setzte er danach in Richtung Heimat fort – ohne die Polizei über den Unfall zu informieren.

In Markersdorf war aber dann Endstation, die Polizei führte eine Kontrolle durch und entdeckte die Beschädigungen am Fahrzeug.

Doch dem nicht genug, der junge Mann war nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung für das Auto, er hatte lediglich einen Mopedführerschein. Außerdem hatte er etwas über den Durst getrunken, der Alkotest war positiv. Er wird angezeigt, zudem wird ihm auch der Mopedschein entzogen.