Der Verein Vinzirast interessiert sich für einen Bauernhof in Maria Anzbach, um dort für seine Niederlassungen in Wien Lebensmittel, zu produzieren (die NÖN berichtete). Der Verein engagiert sich für die Betreuung und gesellschaftliche Wiedereingliederung von Obdachlosen.

Noch ist der Kauf nicht fix, aber die Wogen gehen hoch. Die FP-Resolution „gegen die Unterbringung von Obdachlosen und Asylanten in Maria Anzbach“ wurde im Gemeinderat abgelehnt. In einem Flugblatt an alle Haushalte bekräftigt die FP, dass sie gegen eine Unterbringung von Obdachlosen aus anderen Regionen in Maria Anzbach ist. Viele dieser Menschen hätten Drogenprobleme oder einen kriminellen Hintergrund, heißt es in dem Schreiben. Dass die Mehrheit im Gemeinderat die Resolution ablehnte, verstehen die Freiheitlichen nicht.

Die NÖN hat Bürgermeisterin Karin Winter zu dem Thema befragt. Sie sagt: „Ich akzeptiere, dass man diese Sache kritisch sehen kann. Auch wir tun das und ich habe alle erforderlichen Stellen von der Grundverkehrskommission bis zur Landesregierung befasst. Das Verfahren läuft noch.“

"Panikmache der Freiheitlichen grundlos"

Was Winter nicht akzeptiert: „Wenn eine im Gemeinderat vertretene Partei so tut, als könnte die Gemeinde oder die Bürgermeisterin so etwas verhindern. Wir leben in einem Rechtsstaat, Gott sei Dank, und wenn sich jemand an alle gesetzlichen Vorgaben hält, dann darf er so ein Vorhaben auch umsetzen. Stellen sie sich vor, was es bedeuten würde, wenn wir nur mehr Dinge gestatteten, die uns politisch angenehm sind.“ Aber mit dieser Geschichte ließen sich vielleicht ein paar Wählerstimmen gewinnen, so Winter.

Und weiter: „Wir haben schon in der Vergangenheit bewiesen, dass die Panikmache der Freiheitlichen grundlos war, auch im gegenständlichen Fall ersuche ich alle Menschen in Maria Anzbach, sich nicht auseinanderdividieren zu lassen, sondern die Angelegenheit ruhig und sachlich anzugehen.“

FP-Gemeinderat Clemens Gössl betont, dass er mit der Kampagne niemanden beleidigen wollte. „Wir wollen die Leute informieren und unsere Meinung sagen. Ein Thema, das nicht so populär ist, will man oft nicht in der Öffentlichkeit diskutieren. Aber das ist ein Thema, das die Leute interessiert.“

Empörung über FP-Aussagen

Empört über den Postwurf der FP zeigte sich ein Maria Anzbacher: „Das ist extrem ekelerregend.“ Dazu Clemens Gössl: „Es steht jedem frei, welche Meinung er hat.“