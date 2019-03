Josef Triethaler aus Burgstall befasst sich mit etwas ganz Besonderem, der Verarbeitung von Leindottersamen zu Leindotteröl, das bereits in Vergessenheit geraten ist und wertvolle Bestandteile zur Erhaltung der Gesundheit enthält.

Der Landwirt baut auf einer Ackerfläche von etwa drei Hektar Leindotter an, aus den Samen gewinnt er auf seinem Bauernhof durch Kaltpressung wertvolles Öl. Die Körner enthalten 28 bis 42 Prozent an ungesättigten Fettsäuren. Das Öl, das mithilfe einer Schneckenpresse gewonnen wird, ist bekannt für seinen Reichtum an Omega Fettsäuren, die der Körper nicht selbst produzieren kann. So soll der Verzehr von Leindotteröl das Immunsystem stärken, blutdruck- und blutzuckersenkend wirken und die Zellregeneration fördern. Außerdem soll es im Körper des Menschen entzündungshemmend wirken.

Die Triethalers verkaufen dieses Öl am Maria Anzbacher Bauernmarkt, wo seit jeher Bauern aus der Umgebung jeden Samstagvormittag Honig, Gemüse, Schnäpse, Most, Schaf-, Ziegenkäse zum Verkauf anbieten.

Josef Triethaler verkauft in seinem Bauernladen zudem sein Anzbacher Kürbiskernöl und den bekannten Kümmelbraten sowie Geselchtes.