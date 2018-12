Am Freitag kam es zu einem Verkehrsunfall mit zwei PKW auf der B44 auf der Höhe des Pflegeheims St. Louise.

Ein Auto landete mitten im Feld. Polizei und Rettung waren rasch zur Stelle. Die Feuerwehren Unter-Oberndorf und Maria Anzbach übernahmen dann die Fahrzeugbergungen, da beide PKW nicht mehr fahrtauglich waren.

Für die Bergung eines Fahrzeuges wurde zusätzlich der LAST der Feuewehr Eichgraben angefordert. „Die Zusammenarbeit klappte hervorragend, sodass in kurzer Zeit die Bergung der PKW abgeschlossen werden konnte“, so die Auskunft von der Feuerwehr Maria Anzbach.