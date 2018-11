„Niederösterreichs Ein-Personen-Unternehmen leisten viel für die heimische Wirtschaft. Unsere Plattform ‚Wir sind 1‘ bietet ihnen Information, Vernetzung und Präsentation“, meint Wirtschaftslandesrätin Petra Bohuslav. Im Spätsommer startete die Plattform ein Gewinnspiel um 25 Großflächen-Plakate im ganzen Land. Die Unternehmer sollen sich dort präsentieren können.

Zu sehen ist aus dem Bezirk St. Pölten auf den Plakaten nun Christian Bachner. Er fertigt in seiner Manufaktur in Maria Anzbach Unikate aus hochwertigen Materialien. „Liebe zum Detail und Freude an der Herausforderung sind an den Arbeiten zu erkennen“, hieß es bei der Plakatenthüllung.