Es hat es in sich, das Stück, das die Schaustellerei Maria Anzbach auf die Bühne gebracht hat. Ferdinand von Schirachs Erfolgsstück „Terror“ behandelt ein moralisches Dilemma in erschreckend aktueller Form: Ein Terrorist entführt ein Flugzeug mit 164 Menschen an Bord. Sein Ziel ist ein mit 70.000 Menschen voll besetztes Fußballstadion. Ein Kampfpilot trifft entgegen aller Befehle eine Entscheidung: Er schießt das Flugzeug ab und wählt somit die „kleinere Katastrophe“.

Doch gibt es diesen Begriff überhaupt, wenn Menschen sterben? Darf man ein Menschenleben gegen ein anderes aufwiegen? Das Gesetz sagt nein, doch was sagt das Gewissen?

Musste der Pilot 164 Unschuldige töten, um 70.000 zu retten? War es Mord oder Heldentum? Die Entscheidung lag beim Publikum.

Publikum hatte zu entscheiden

Bei der Premiere haben 67 Besucher als Schöffen für einen Freispruch gestimmt und 29 für eine Verurteilung. Es gab anschließend noch viel zu diskutieren. Regisseurin Julia Vogl sagte gegenüber der NÖN: „Ich war sehr gespannt, ob wir es schaffen, das Publikum so lange konzentriert bei dem Stück zu halten, die Schauspielerinnen und Schauspieler liefen zur Höchstform auf.“

Vier Mal wurde „Terror“ in Maria Anzbach gespielt, vier Mal war das Stück ausverkauft, und das Publikum war jedes Mal begeistert und dankte den Darstellern mit viel Applaus. Nach der gelungenen Premiere überreichte Vizebürgermeister Helmut Peter der Regisseurin Julia Vogl einen Blumenstrauß. Er sagte: „Das Stück zieht uns Zuschauer hinein, macht uns zu verantwortlichen Akteuren, zwingt uns, Stellung zu beziehen. Danke an die Schaustellerei für diese Erfahrung, die einmal mehr qualitätsvoll vermittelt wurde.“ Von den Ensemblemitgliedern gab es ebenfalls Blumen für die Regie.

Die Proben für das nächste Stück, das im Herbst aufgeführt wird, beginnen bald. Diesmal wird‘s wieder lustig: „Das Konzert“, ein Lustspiel von Hermann Bahr wird gezeigt.