Tresor in der Schule aufgebrochen

Schon drei Mal war die Volksschule in Maria Anzbach das Ziel von Einbrechern, zuletzt suchten sie das Gebäude am vergangenen Wochenende heim. Der oder die Täter verschafften sich – vermutlich in der Zeit von Freitag 13 Uhr bis Sonntag 7 Uhr früh – über die Notausgangstür Zutritt zum Gebäude, in weiterer Folge zum Lehrmittelzimmer und in das Büro von Direktorin Ursula Vizdal. Dort brachen sie den Tresor auf, der in einem Kasten verstaut ist, und entwendeten Bargeld im vierstelligen Bereich.

Direktorin Ursula Vizdal bemerkte den Einbruch dann am Montagmorgen: „Ich konnte die Bürotür ungehindert aufsperren, man sah nur kleine Einbruchspuren. Die Vorhänge waren zugezogen. Der oder die Täter sind wahrscheinlich über die Fluchtstiege in das Gebäude gekommen.“ Die Polizei wurde informiert, die die Ermittlungen zur Ausforschung der Täter aufnahm. Die Gemeinde ist versichert.

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.