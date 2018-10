500 Meter und 360 Stufen in voller Montur und der gesamten Atemschutzausrüstung in möglichst kurzer Zeit zurückzulegen – das war das Ziel des Haller Turmlaufs in Tirol, bei dem auch heuer wieder einige Kameraden der Feuerwehr Maria Anzbach teilgenommen haben.

Insgesamt 31 Teams gingen bei dem Lauf an den Start. Die vier Maria Anzbacher Teams gaben alles, sie liefen durch Tunnel, Türme hinauf und hinunter bis ins Ziel. So konnten sie in der Altersklasse A den siebenten, zehnten und 20. Rang und in der Altersklasse B den siebenten Rang erkämpfen.

Mit dabei hatten die Kameraden einen starken Fanclub, auch der jüngste Fan, die kleine Clara, hat die Teams ordentlich angefeuert.

Da die Maria Anzbacher Kameraden zu jenen Teams gehörten, die eine der weitesten Anreisen hatten, bekamen sie dafür sogar einen Preis.