Hoch oben auf dem Berg grasen friedlich Esel, Pferde und ein Maultier auf der Koppel. Hier hat ihnen Renate Zach genug Raum geschenkt, damit sie sich in ihrer natürlichen Lebensform frei bewegen können.

„Ich liebe es hier zu wohnen“, sagt Renate Zach, die hier seit 25 Jahren zusammen mit ihrem Mann und mit fünf Großpferden, drei Eseln, einem Pony, einem Maultier, fünf Katzen, drei Hunden, acht Hühnern und einem Hahn lebt. Tiere spielen für sie eine große Rolle, bei ihren Seminaren helfen sie den Teilnehmern zur Selbsterkenntnis. Ihre Farm betreibt sie mit Katja Gatterer, die nur ein paar Häuser weiter weg wohnt.

„Pferde sind wie ein 500 Kilogramm schwerer Spiegel, der unbestechlich ist.“ Renate Zach

Renate Zach erklärt: „Entstanden ist das Ganze daraus, dass ich zwei Töchter habe. Damals hatte jeder von uns ein Pferd, insgesamt hatten wir also vier Pferde.“ Die Töchter sind inzwischen groß geworden und nach Wien gezogen. Das Ehepaar Zach hatte die Möglichkeit den Nachbargrund zu kaufen „und so sind aus den vier Pferden einfach mehr geworden“, erzählt Zach schmunzelnd.

Fasziniert hat sie, wie unterschiedlich Pferde auf verschiedene Leute und vor allem auch auf deren jeweilige Tagesverfassung reagieren. So kam sie auf die Idee Seminare mit bestimmten Themen und mit Hilfe der Tiere anzubieten. „Die Pferde zeigen bei den Seminaren Seiten an einem selber auf, die einem so nicht bewusst sind, weil Pferde automatisch das wahrnehmen, was der Mensch aussendet“, erklärt Zach, und weiter: „Sie sind wie ein 500 Kilogramm schwerer Spiegel, der unbestechlich ist.“

Tiere als Lehrmeister

Sowie man das Bewusstsein, die Erkenntnis dafür erlangt hat, reagieren die Pferde sofort darauf. Als Beispiel erzählt Zach von einer jungen Frau, der ein Bewerbungsgespräch bevorstand: „Ihre größte Angst war, dass sich niemand für sie interessiert und auch nicht für das, was sie zu sagen hat.“ Gemeinsam sind sie auf die Koppel zu den Pferden gegangen, diese hoben den Kopf, drehten sich um und gingen weg. „Diese Angst, die diese Frau kommuniziert hat, ist sofort von allen Pferden gespürt und gespiegelt worden“, weiß Zach.

Nach einem Coaching, bei dem Zach nach den Ursachen der Angst suchte und der jungen Frau half, damit umzugehen, gingen die Frauen nochmals auf die Koppel, und siehe da: Alle Tiere kamen her und zeigten Interesse.

Zusätzlich ist die tierfreundliche Maria Anzbacherin auch Lebens- und Sozialberaterin: „Ich möchte gerne Menschen ermöglichen ein glücklicheres Leben zu führen und das Bewusstsein zu schaffen, dass das auch möglich ist. Ich schaue weniger auf die Sorgen der Menschen, sondern versuche ihren Fokus auf das zu richten, was schön und positiv ist.“ Dabei nimmt sie sich auch die Tiere zu Hilfe: „Wenn man ein Pferd sieht, das vorher nicht mit einem mitgegangen ist und dann auf einmal mitkommt, ohne dass man an einem Seil zerrt, sondern nur weil man Gedanken geändert hat, dann ist das sehr beeindruckend. Das wirkt stark nach.“

„Man kann also viel von den Tieren lernen, sich etwas von ihnen abschauen, oder aber auch mit den Pferden üben, wie man besser kommunizieren kann“Renate Zach

Auch für den Alltag hat Zach ein paar Tipps, die man sich von den Tieren abschauen kann: „Die Pferde leben immer im Hier und Jetzt, beim Fressen zum Beispiel. Kein Pferd wird sich überlegen, dass dieser Halm ein guter Halm ist, den es sich für morgen aufhebt, sondern es frisst immer das, wonach ihm gelüstet. Das Beste für mich jetzt also.“ Auch bei Unstimmigkeiten in der Gruppe, wenn beispielsweise für ein Tier zu wenig Platz ist, werde das sofort kommuniziert.

„Das baut sich nicht ewig auf, bis das Problem zum Ausdruck kommt, sondern es wird gleich verdeutlicht und blitzartig umgesetzt“, erklärt sie. „Man kann also viel von den Tieren lernen, sich etwas von ihnen abschauen, oder aber auch mit den Pferden üben, wie man besser kommunizieren kann“, zeigt Renate Zach ihre Bewunderung für diese Lebewesen.