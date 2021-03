Der Naturschutz beginnt vor der eigenen Haustür. Das machte Renate Ott nicht nur jahrzehntelang ihren Schülern klar, sondern auch vielen Kollegen im Gemeinderat. Unermüdlich kämpft sie für die Umwelt, auch mit 80 Jahren.

Das Interesse an der Natur und das Erlernte auch weiterzugeben, wurde Renate Ott in die Wiege gelegt. Ihr Urgroßvater Franz Krebs errichtete die Schutzhütte am Schöpfl, ihr Großvater war Schuldirektor in Eichgraben. Ott wurde Lehrerin in Biologie und Geografie und unterrichtete 22 Jahre lang am Sacré Coeur Pressbaum. Dabei begeisterte sie ihre Schüler für den Naturschutz und zeigte früh die Gefahren des Klimawandels auf. Als in den Neunzigern noch kaum jemand davon sprach, hob sie das Projekt „Coole Kids gegen heißes Klima“ aus der Taufe. „Ich habe umweltmäßig schon früh gesehen, was da auf uns zukommt“, erinnert sich die Wolfsgrabenerin.

Geschickt verband sie heimische Umweltthemen mit globalen Problemen. Mit dem Projekt „Wienerwald für Regenwald“ unterstützte sie gemeinsam mit ihren Schüler den Regenwald der Österreicher in Costa Rica. 20.000 Schilling wurden gesammelt. „Wir haben im Wienerwald dem Regenwald viel zu verdanken. Das zu erklären war nicht immer einfach“, so Ott. Durch vernetztes Denken gelang es ihr, das sensible Thema zu vermitteln. Stets versuchte sie, ihre Schüler vom Umweltgedanken zu überzeugen. Allen schrieb sie denselben Satz ins Stammbuch „Hab Ehrfurcht vor dem Leben.“ Diese Ehrfurcht wittert sie auch bei Umweltaktivistin Greta Thunberg. „Wäre sie meine Schülerin gewesen, hätte ich sie mit allen Mitteln unterstützt.“

Mit Jutesack das Altpapier gesammelt

Ott hinterließ aber auch in der Gemeindepolitik ihre Spuren. Sie war Gemeinderätin in Maria Anzbach und in Wolfsgraben. „Wir haben gut zusammengearbeitet. Mit Maria Anzbachs Bürgermeister Franz Allmayer hatte ich oft Diskussionen bis spät in die Nacht hinein.“ Ein Punkt betraf damals die Mülltrennung. Mit einem Jutesack ging sie von Haus zu Haus und sammelte Altpapier. Gemeinsam mit WU-Professor Gerhard Vogel leistete sie Pionierarbeit bei der Mülltrennung.

In ihrer Gemeinderatszeit in Wolfsgraben setzte sie sich für die Raumplanung ein und war Gründungsmitglied der Wienerwaldkonferenz. Das bildete eine wesentliche Grundlage für die Einrichtung des Biosphärenparks. Ihr Engagement brachte Ott 2007 das Goldene Ehrenzeichen des Landes NÖ ein. „Das war eine große Anerkennung für all das, was ich für den Umweltschutz getan habe, freiwillig, neben meinem Beruf und drei Kindern“, so Ott.

Doch auch in den eigenen vier Wänden sind Biologie und Naturschutz ständig Thema. Dafür sorgt nicht zuletzt ihre Ehe mit dem anerkannten Meeresbiologen Jörg Ott. Er feiert ein Jahr nach seiner Renate den Achtziger. „Meinen werde ich wegen Corona über Skype-Meetings mit meiner Familie feiern. Und ich werde sicher ein Glas Sekt trinken. Vielleicht sogar zwei“, schmunzelt Renate Ott. Den Familienbesitz in Wolfgraben führt sie als zertifizierte Biolandwirtschaft. Schafe, Hühner und Bienen tummeln sich am Bauernhof. Sie steht auch heute noch jedem Interessierten mit Rat und Tat zur Seite.

Sorgen bereitet Ott der Umgang mit den immer knapper werdenden Ressourcen auf der Erde. Ein Umdenken müsse sofort stattfinden. „Es liegt an jedem Einzelnen, sich daran zu beteiligen, und jeder hat eine Vorbildwirkung.“