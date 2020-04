Elisabeth Benz wohnt seit 2014 in Wetzikon in der Schweizer Region Zürcher Oberland. Aufgewachsen ist sie in Maria Anzbach. Neulengbacher Hauptschülerinnen kennen sie als Elisabeth Hensel. Sie arbeitet als Sozialarbeiterin und berät unverheiratete, getrennt lebende oder sich trennende Eltern in Kinderbelangen betreffend Vaterschaft, Kinderunterhalt, elterlicher Sorge und Besuchsrecht. „Zurzeit gibt es noch mehr Anfragen, die Menschen haben viel mehr Zeit, sich mit einer möglichen Trennung zu beschäftigen“, sagt Elisabeth Benz. Es sei immer wieder eine Herausforderung, denn „die Beratung ist freiwillig und die Eltern streiten mehrheitlich, genau genommen zu 95 Prozent.“

Auch in der Schweiz ist jetzt durch die Pandemie ziemlich alles anders: „Ich arbeite vorwiegend im Homeoffice, die Beratung erfolgt per Telefon oder per Email“, berichtet die Neo-Schweizerin. Es dürften keine direkten Gespräche im Büro geführt werden, die Beratungen seien so um einiges aufwendiger.

Auch Schweizer halten sich an die Vorgaben

Die Schweizer erlebt sie als solidarisch, sie hielten sich an die Hygienevorgaben des Bundesrats beziehungsweise des Bundesamtes für Gesundheit, erklärt Elisabeth Benz. Die Geschäfte sind geschlossen, davon ausgenommen sind Geschäfte für den Notbedarf, wie Lebensmittelgeschäfte, Apotheken, Drogerien und Metzgereien.

„Wir haben kein Ausgangsverbot, jedoch sind wir aufgefordert, zu Hause zu bleiben und nur zur Arbeit oder zum Einkaufen außer Haus zu gehen. Mundschutz ist nicht obligatorisch, aber ein Abstand von zwei Metern ist einzuhalten“, so Benz, beim Einkaufen dürfen sich nur eine gewisse Anzahl Personen je nach Ladenfläche im Geschäft aufhalten. „Ich bin nicht besorgt, ich bin gesund und munter und halte mich an die Hygienemaßnahmen“, sagt die ehemalige Maria Anzbacherin. Nur beim Sport fühlt sie sich Benz eingeschränkt: „Unsere Skitourensaison ist von einem Tag zum anderen beendet worden, kurz vor der Pandemie haben wir noch wunderschöne Tage im Schnee erlebt.“ Klettern wäre im Freien zwar möglich, aber auch da sollte es keine Menschenansammlungen geben. „Ich bin deshalb viel und lange am Spazierengehen und Velofahren, auf Routen, auf denen sich nur sehr wenige Menschen tummeln.“

Und worauf freut sich Elisabeth Benz ganz besonders? „Unbeschwert draußen zu sein und die Natur sowie den Sport wieder genießen können.“ Einen Gruß für die NÖN-Leser hat Benz auch noch parat: „Bliibt gsund, und e guete Zyt!“