Idee gegen Hungersnot brachte Stockerlplatz bei Mint-Girls Challenge

Heuer wurde erstmals der bundesweite Wettbewerb Mint-Girls Challenge abgehalten. Marlene Rieder hat erfolgreich daran teilgenommen.

Mint steht für die Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Bei der Challenge ging es um Ideen, die die 17 Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen sowie die Mint-Fächer betreffen.

„Mir persönlich liegen Umwelt, Armut und vor allem der Klimawandel sehr am Herzen. Ich bin der Meinung, dass die Mint-Girls-Challenge eine ideale Möglichkeit bietet, um innovative Ideen und Anreize neuer Generationen zu präsentieren und vor allem, um junge Mädchen zu fördern“, sagt Rieder.

Sie hat gemeinsam mit ihrer Schulkollegin Kathrin Maurer an der Challenge teilgenommen. Sie haben sich das Nachhaltigkeitsziel „kein Hunger“ ausgesucht und mit dem Mint-Fach Naturwissenschaften eine Idee entwickelt, um die Hungersnot in Entwicklungsländern zu lindern.

Mit ihrem Projekt fueling seed – „füllender Samen“ – konnten sie die Jury überzeugen und den dritten Platz in ihrer Altersgruppe erreichen. Ihr Vorschlag: Ein mit dem Chemie-Nobelpreis ausgezeichnetes Verfahren der Gentechnologie wird mit der Landwirtschaft verbunden.

Eine spezielle Methode macht es möglich, Erbmaterial zu verändern und so Nahrungspflanzen zu optimieren. Die Samen sind robuster im Anbau und enthalten alle wichtigen Nährstoffe. „Im Rahmen des Globalwirtschaftsunterrichts an der HLTW 13 in Wien haben wir unsere Idee in mehreren Unterrichtsstunden erarbeitet“, schildert Marlene Rieder.

Die Preisverleihung fand im Palais Wertheim in Wien statt. Marlene Rieder und ihre Kollegin erhielten eine Urkunde, einen Gutschein für einen Tag bei dem Unternehmen Boehringer Ingelheim und je ein I-Pad. Übergeben wurden die Preise von den Bundesministerinnen Margarete Schramböck und Susanne Raab und der Vize-Präsidentin der Industriellenvereinigung Sabine Herlitschka.