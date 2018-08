„Person in Notlage“ lautete die Alarmierung für die Feuerwehren Maria Anzbach und Unter-Oberndorf am Freitag um die Mittagszeit. In einem Wald im Bereich von Gschwendt stürzte ein Reiter vom Pferd und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Reiter schaffte es noch, einen Bekannten zu verständigen, der die Rettungskette in Gang setzte. „Da anfänglich große Unklarheit über den Vorfallsort herrschte, war es äußerst schwierig, diese Person zu finden“, informiert die Feuerwehr.

Im unwegsamen Gelände gestürzt

Doch nach einiger Zeit wurde die Person im Wald im unwegsamen Gelände in Richtung Buchbergwarte gefunden. Sofort wurden Notarzt und Rettungssanitäter mit einem Geländefahrzeug zum Unfallort gebracht, um den Verletzten versorgen zu können. Schließlich ließ sich auch Einsatzleiter Josef Ertl mit einem Geländewagen zum Einsatzort bringen, um weitere Helfer gezielt zum Ort des Geschehens lotsen zu können.

Danach konnte mit der Bergung des Verletzten begonnen werden. „Der Reiter wurde mittels Korbschleiftrage und Geländewagen zur oberhalb befindlichen rund 300 Meter entfernten Straße gebracht und mit dem Rettungsauto ins Krankenhaus transportiert“, informiert ein Vertreter der Feuerwehr, der zugleich die gute Zusammenarbeit zwischen Exekutive, Rettungsorganisationen und Feuerwehren lobt.