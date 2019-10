Der Raum Neulengbach ist seit kurzem um ein Sportangebot reicher. Martin Steinlechner hat seine Ausbildung zum Diplom-Seniorentrainer erfolgreich abgeschlossen, nun will er sein Wissen weitergeben und für sportliche Aktivitäten in der Region sorgen.

Mit dem Schritt vom Hobby zum Beruf hat er sich auch einen lang gehegten Traum erfüllt. Denn aktiv zu sein, liegt ihm im Blut: Schon in seiner Jugend hat er viele Jahre sowohl für den SV Maria Anzbach Fußball als auch für den TV Maria Anzbach Tennis gespielt, letzteres tut er bis heute.

Im November kann man das Programm kennenlernen

Bislang gab Steinlechner – neben seinem Hauptberuf als Manager – bereits als Tennislehrer und staatlich geprüfter Ski-Instruktor sowie Leiter der ÖSV-Sektion Maria Anzbach sein Wissen an den Nachwuchs weiter. Ab jetzt möchte er auch die „Generation 50 plus“ für sportliche Aktivitäten begeistern.

„Fitness für jedes Alter – das gelingt mit dem richtigen, maßgeschneiderten Angebot und viel Spaß bei der Sache. Schließlich kann man auch mit 90 noch von mehr Kraft, Beweglichkeit und einem besseren Körpergefühl profitieren“, weiß der diplomierte Seniorentrainer.

Sein professionelles Angebot konnte Steinlechner bereits beim Maria Anzbacher „Tag der Bewegung“ vorstellen. Weitere Gelegenheiten, den frisch gebackenen Seniorentrainer und sein Programm kennenzulernen, bieten sich am 8. und 9. November im Rahmen der Produkt- und Dienstleistungspräsentation „Wirtschaft ganz nah!“, die im Ballsaal des Hotel Steinberger in Altlengbach stattfinden wird. „Ich habe für die Zukunft unter anderem regelmäßige Senioren-Gruppen-Trainings in der Sporthalle Maria Anzbach geplant.

Ich betreue aber auch Einzelpersonen, für die ich ein ganz individuelles Programm zusammenstelle.“