Martinsfest war ein voller Erfolg

Beatrice Löffler hat mit einigen Helferinnen und Helfern für ein gelungenes Martinsfest in St. Christophen gesorgt. Beginn war mit einer Martinsandacht mit Pfarrer Wieslaw Tracz in der Pfarrkirche. Der Kinderchor sorgte für die feierliche Umrahmung. Dann zogen die Kinder mit ihren Laternen durch den Ort, gefolgt von einem langen Zug an Erwachsenen. Schließlich wurde im Pfarrgarten gefeiert. Auch einen Adventmarkt gab es.

