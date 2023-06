BORG Neulengbach: Freude über weiße Fahne

Geschafft! Die Maturantinnen und Maturanten können die Schule hinter sich lassen, für sie beginnt nun ein neuer Lebensabschnitt. In der Vorwoche fanden auch am BORG Neulengbach die letzten Prüfungen statt. Direktor Erich Gabler zeigt sich stolz: „Alle, die zu den schriftlichen und mündlichen Prüfungen angetreten sind, haben sie geschafft. Wir können die weiße Fahne hissen.“ 47 Maturantinnen und Maturanten wurden am Freitag im Rahmen einer „sehr familiären Feier“, wie Gabler es beschreibt, verabschiedet. Insgesamt habe es 50 Maturanten gegeben, drei müssen noch die vorwissenschaftliche Arbeit abschließen. Da die Teile getrennt seien, konnten sie dennoch die schriftlichen und mündlichen Prüfungen ablegen.

Erfreut zeigt sich Gabler aber nicht nur über die weiße Fahne, sondern auch über die herausragenden Leistungen „seiner“ Absolventen. „Der Elternverein ehrt im Rahmen der Feier immer die Jahrgangsbesten. Heuer war das ganz schön knapp“, so Gabler. Der Jahrgangsbeste hatte einen Notendurchschnitt von 1,0, die drei Maturantinnen und Maturanten auf den Folgeplätzen hatten jeweils nur einen Zweier. „Da wurden dann die Jahresleistungen herangezogen, dennoch war es sehr, sehr knapp“, berichtet der Schulleiter.

Soziales und ökologisches Engagement

Außerdem hätten viele Absolventen Bestätigungen für freiwillige Tätigkeiten in ihrer Freizeit erhalten. Da die Schule ihre Schwerpunkte auf Sozial­kompetenz und humanitäre Orientierung sowie Umwelt und Energiewirtschaft legt sei soziales oder ökologisches Engagement gefragt. „Manche Schüler sind etwa bei der Team Österreich Tafel, beim Roten Kreuz oder bei der Aktion Krötenwanderung aktiv dabei. Das wird von der Schule bestätigt und das können die Schülerinnen und Schüler dann auch vorlegen“, erklärt Erich Gabler, der sagt, dass er „ganz schön viele Bestätigungen unterschrieben hat.“

Für die Maturanten geht es jetzt erstmal auf Maturareise, für den Direktor und sein Team in die Ferien. Dennoch steht er auch schon in den Startlöchern für das nächste Schuljahr. „Die drei Klassen sind wieder gut voll“, blickt Gabler auf den September.