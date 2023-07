Lese-Angebot für die Kids in den Ferien

Die Mediathek Asperhofen verabschiedete alle Klassen und Kindergartengruppen in die Ferien. Die Kinder könnten noch einmal die Schlüssel-Mitmachstation der Fachstelle spielerisch erkunden - die Station bleibt bis in den September noch in der Mediathek zum Bespielen im Kinderbereich aufgebaut. Für die vierte Klasse gab es wie jedes Jahr als Abschiedsgeschenk einen Gutschein für eine Kinderjahreskarte der Mediathek.

Die Asperhofener Kindergartengruppen wurden von Monika Maier-Zehetner mit einem Bilderbuch-Mitmachtheater „Der Dachs hat heute einfach Pech“ zum Abschluss überrascht. Am 2. August gibt es dann die nächste Geschichte vom Dachs (Der Dachs hat heute Langeweile) beim Ferienspiel als Mitmachtheater.

Während der Ferien steht jedem Kind zwischen sieben und zwölf Jahren der Sommerleseclub der Mediathek offen. Man kann sich einfach einen Lesepass in der Mediathek abholen, die Ausleihe von zehn Büchern gratis nutzen und Stempel für gelesene Mediatheksbücher sammeln.

Beim großen Abschlussfest am 1. September gibt es dann für jeden Stempel ein Los für die Tombola.