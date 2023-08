In Neulengbach wird gebaut

In Untereichen wird am Kanalausbau gearbeitet. Der Leitungsbau in der Siedlung ist laut Bürgermeister Jürgen Rummel abgeschlossen. Außerhalb der Siedlung muss die Leitung erst errichtet werden. Da laufen noch die Arbeiten. Das Pumpwerk unter der Brücke ist fertiggestellt, hier fehlt noch die technische Einrichtung. Laut Auskunft der Stadtgemeinde wird spätestens mit Jahresende alles fertig sein.

Auch im Kirschnerwald wird weiter gearbeitet. Das Projekt beschäftigt die Gemeinde schon seit längerer Zeit. Die Sanierung der Wasserversorgung und der Abwasserentsorgung wird immer in Etappen weitergeführt. Die Schöffelstraße ist jetzt fertig, die Arbeiten in der Audengasse und in der Freudstraße sollen bis Anfang September beendet sein. „Für heuer sind die Maßnahmen im Kirschnerwald damit abgeschlossen“, informiert Bürgermeister Rummel. Die Infrastruktur im Kirschnerwald wird die Stadtgemeinde Neulengbach aber noch länger beschäftigen. „Gut die Hälfte der Arbeiten ist abgeschlossen. Bei der Budgetplanung 2024 muss man sich Gedanken machen, wie es im kommenden Jahr weitergeht“, so Rummel.

Mit den Arbeiten zur Herstellung der Infrastruktur im Kabanenweg wird im Herbst begonnen. Wie berichtet entstehen dort neue Wohnungen. Kanal, Wasserleitung und Beleuchtung sollen noch heuer hergestellt werden. Die Straßenbauarbeiten werden im Frühjahr 2024 folgen.

Und dieser Tage gestartet wird mit der Sanierung der Wasserleitung im Bereich Alter Markt/Hainfelder Straße. Mit Verkehrsbeeinträchtigungen ist zu rechnen (die NÖN hat berichtet).