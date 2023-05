„Mach.bar“ in Neulengbach: Hilfe zur Selbsthilfe

Zwölf Jahre war Nikola Fasching als Lehrerin tätig, dann hat sie die Ausbildung zur Beratungslehrerin absolviert. Sie ist außerdem Mentaltrainerin, Humanenergetikerin, Kinder- und Jugendcoach. In Neulengbach hat sie jetzt das Mentalzentrum „mach.bar“ eröffnet. Sie bietet Sitzungen zur mentalen Stärkung an, und zwar nicht nur für Kinder und Jugendliche, sondern auch für Erwachsene.

„Ich vermittle Hilfe zur Selbsthilfe“, hält Nikola Fasching fest: „Ich versuche mit Körperarbeit, positiven Visualisierungen, Abspeichern von humorvollen oder kraftgebenden Mini-Filmen und anderen eigens entwickelten Methoden einfach ein bisschen Frust oder Belastung zu reduzieren.“ Selbstbewusstseinsstärkung auf allen Ebenen wird geboten.

Nikola Fasching vermittelt Mentaltrainingstechniken, mit denen ihre Kunden bei Wut, Ekel, Angst, Trauer, geringem Selbstvertrauen oder belastenden Erinnerungen selbst aus einem (vermeintlich) schlechten Gefühl herauskommen. Mit verschiedenen Tools versucht sie Menschen zu helfen, aus einem negativen Zustand herauszufinden. „Negative Emotionen können selbst reguliert werden“, so die Mentaltrainerin.

Dass die Belastungen gerade auch in der Corona-Zeit speziell für die jüngere Generation groß waren, hat auch „Mut-Macherin“ Nikola Fasching festgestellt. „Das Selbstwertgefühl bei Kindern und Jugendlichen hat wahnsinnig gelitten. Viele trauen sich nichts zu.“ Die Unsicherheit der Erwachsenen habe sich genauso ausgewirkt wie das Fehlen von Sozialkontakten: „Es fehlt die Stabilität.“ Diese Entwicklung werde noch weiter spürbar sein, auch bei jungen Erwachsenen im Berufsleben, meint Nikola Fasching.

Bevor sie ihr Institut in Neulengbach eröffnete, war Fasching viele Jahre in Wien mit „er.lern.bar“ positioniert. „Am Anfang stand der Gedanke, Kindern und Jugendlichen, die in der Schule in verschiedenen Bereichen Schwierigkeiten haben, eine Anlaufstelle zu bieten“, erzählt die Eichgrabenerin. Sie entwickelte das Konzept des Ganzheitlichen Zentrums „er.lern.bar“ im 14. Bezirk in Wien. Es ging um die Stärkung von Kindern, die durch ein unangenehmes Klassenklima, aber auch durch schlechte Noten oder Schulangst die Freude verloren hatten. „Irgendwann war mir klar, dass es mein Ziel ist, Kinder so zu stärken, dass sie unangenehme Situationen umwandeln können und sich nicht mehr schwach fühlen“, erklärt die 39-Jährige, die Mutter von zwei Söhnen ist.

Bald darauf habe es auch Nachfrage von Seiten der Erwachsenen gegeben: „Es sprach sich herum, dass Stress mit dem Nachbarn, Wut auf die Lehrerin der Tochter, Sorgen vor einer eventuell bevorstehenden Kündigung oder auch geringere Frustrationstoleranz von Seiten der Eltern mit meinen Techniken in den Griff zu bekommen sind“, so Fasching. Eines betont die Trainerin: Ihre ergänzende Unterstützung kann keinesfalls eine ärztliche Behandlung, psychologische Beratung oder Psychotherapie ersetzen.

