Museum in Maria Anzbach eröffnet

Werbung

Mario Strigl hat ein Museum der Österreichischen Militärhistorie in Maria Anzbach eingerichtet. „Es ist keine Waffenschau, sondern stellt Lebenswege interessanter österreichischer Militärs von der Monarchie bis heute dar“, informiert der Experte für Geschichte und Kulturgüterschutz des Bundesministeriums für Landesverteidigung. Ein Spezialteil ist die phaleristische Dauerausstellung. Mario Strigl unterrichtet die Geschichte der Orden und Ehrenzeichen an der Uni Wien und ist in diesem Gebiet auch Gerichtssachverständiger. Ein weiterer Spezialteil ist das Bundesheer der Ersten und Zweiten Republik.

Zur Eröffnung des Museums kam auch Ministerin Klaudia Tanner. Sie dankte dem Maria Anzbacher für sein Engagement und betonte: „Ein Kreis schließt sich mit denjenigen, die für unser Bundesheer Verantwortung getragen haben und noch immer tragen.“

Keine Nachrichten aus Neulengbach mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.