250 Rekruten schworen in Asperhofen Eid

Abschreiten der Front am Asperhofener Sportplatz: Brigadier Martin Jawurek, Oberst Wolfgang Rafetseder, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, Bürgermeister Harald Lechner, Oberst Georg Klecatsky und Nationalratsabgeordneter Friedrich Ofenauer (v. l.). Rund 260 junge Soldaten nahmen an der Angelobungsfeier in Asperhofen teil. Bei der Angelobung traten je zwei Vertreter der Verbände vor und legten ihre Hand auf die Fahne, die übrigen sprachen den vorgelegten Wortlaut gemeinsam nach.

