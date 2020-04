„Meine Eltern sind schon ein bisschen besorgt, aber zum Glück gehöre ich nicht zur Risikogruppe“, berichtet Johann Fischer. Der in der Rothenbucher Höhe in St. Christophen aufgewachsene junge Mann wohnt seit circa drei Jahren in San Francisco in Kalifornien. Er wiederum ist aber doch sehr besorgt um seine Eltern und vor allem um seine Großmutter in Österreich.

„Facebook war einer der Vorreiter bezüglich Homeoffice“, berichtet der St. Christophener Johann Fischer aus Kalifornien

Johann Fischer arbeitet im Silicon Valley bei Facebook als Risiko-Manager: „Facebook war einer der Vorreiter bezüglich Homeoffice und ich arbeite mittlerweile seit sechs Wochen von zu Hause aus.“ Der Grund dafür liege natürlich auch daran, dass Facebook ein Internetunternehmen ist und alle Produkte online laufen. Allmählich gewöhne er sich schon daran, von zu Hause aus zu arbeiten, so der 35-Jährige, „dennoch vermisse ich den direkten Kontakt zu meinen Kollegen und auch die Benefits, die Facebook seinen Angestellten vor Ort bietet, wie etwa das Gratisessen und die Fitnessstudios, die gratis besucht werden können.“

Derzeit verbringt Fischer die meiste Zeit in der Wohnung. „Wie hoffentlich die meisten von uns“, sagt er. Normalerweise genießen seine Frau und er das gute Wetter in Kalifornien und erkunden die dortigen Nationalparks und die Strände an der amerikanischen Westküste.

Kalifornien sei einer der ersten Bundesstaaten gewesen, die den Ernst der Lage erkannt hätten und entsprechende Maßnahmen gesetzt hätten, stellt Johann Fischer fest: „Die Beschränkungen in Kalifornien sind ähnlich wie in Österreich und das öffentliche Leben ist nahezu zum Stillstand gekommen. Geschäfte und Restaurants sind geschlossen und Menschenansammlungen von mehr als zehn Personen sind verboten.“

Ob er überlegt hat heim nach Österreich zu fliegen? „Nicht wirklich, da die Lage in Österreich derzeit nicht viel besser ist als die Lage hier Amerika. Hinzu kommen auch noch die eingeschränkten Ein- und Ausreisebestimmungen der USA, die eine Rückkehr für mich auch sehr fraglich machen.“

„Die Stimmung hier ist mittlerweile schon sehr bedrückt"

Und wie geht es den Einwohnern in Kalifornien? „Die Stimmung hier ist mittlerweile schon sehr bedrückt, vor allem auch wegen den finanziellen Folgen der Pandemie für viele Amerikaner. Ein Kurzzeitmodell wie in Österreich existiert hier nicht. Ein Großteil der Arbeitnehmer wird gekündigt oder in den unbezahlten Urlaub geschickt. Da die meisten Amerikaner über den Arbeitgeber krankenversichert sind, müssen sie sich nach Verlust des Arbeitsplatzes privat versichern, was bis zu 1.000 Dollar pro Monat für eine durchschnittliche Familie kostet. Zusätzlich ist das Arbeitslosengeld nur ein kleiner Bruchteil vom bisherigen Einkommen und viele Amerikaner können es sich daher gar nicht leisten über Monate arbeitslos zu sein.“

Johann Fischer und seine Gattin versuchen jetzt, das Beste aus der derzeitigen Situation zu machen. „Wir treffen uns jetzt virtuell über das Internet. Der Vorteil ist, dass geografische Distanzen kein Faktor mehr sind und ich daher derzeit sogar viel mehr Kontakt zu Freunden und Familie in Österreich habe. Dennoch hoffen wir alle, dass die Situation besser wird und wir im Sommer wieder in einen Normalzustand übergehen können.“